Nelle ultimissime ore dalla Svizzera è rimbalzata la notizia secondo cui l’Inter sarebbe molto vicino a Granit Xhaka, centrocampista classe ’92 di proprietà dell’Arsenal. In base alle informazioni in nostro possesso, però, la pista Xhaka-Inter è freddissima: in questo momento non c’è infatti alcuna trattativa in corso per lo specialista svizzero in scadenza nel 2023 con i Gunners.

Foto: Twitter ufficiale Inter