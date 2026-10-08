Xhaka falsificò dei certificati COVID: lo svizzero fa mea culpa e la pena verrà sospesa se…

08/10/2026 | 16:19:31

Granit Xhaka, capitano della Nazionale svizzera e dalla scorsa stagione al Sunderland, è stato condannato dal Tribunale di Lucerna per aver falsificato dei certificati sul COVID-19. Il giocatore ha annunciato, tramite un post su Instagram, la sanzione: “Qualche settimana fa, ho parlato personalmente qui e ho detto che mi assumo la responsabilità della mia decisione. Rimango saldo su questo. Dopo aver fornito una dichiarazione completa all’ufficio del pubblico ministero, la decisione del procuratore è ora stata presa. Sono stato condannato con un decreto di pena ordinaria per aver ottenuto una certificazione falsa, ricevendo una pena pecuniaria sospesa di 50 aliquote giornaliere di 3.000 franchi, con un periodo di prova di due anni. Questo significa che la pena non verrà eseguita purché io non commetta ulteriori reati durante questo periodo. Ho già pagato i costi procedurali. Accetto la decisione e mi assumo la responsabilità. Grazie per i tanti messaggi di supporto delle ultime settimane. Significano molto per me”.

Foto: Instagram Xhaka