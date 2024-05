Xhaka: “Atalanta? Chi batte Liverpool e Marsiglia non può essere considerata sfavorita”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Bayer Leverkusen, Granit Xhaka, ha così parlato alla vigilia della finale di Europa League contro l’Atalanta: “È la mia seconda finale europea e la prima l’ho persa, nella vita capitano le seconde occasioni e bisogna prendersele. Non credo che in una finale ci siano squadre sfavorite, chi batte Liverpool e Olympique Marsiglia non merita questa considerazione. Domani ce la giocheremo e vedremo come andrà”.

Foto: Instagram Leverkusen