Xhaka: “Arteta è stato molto importante per me, avevo il cuore lontano dall’Arsenal”

Il centrocampista dell’Arsenal, Granit Xhaka, ai microfoni di NZZ am Sonntag ha parlato dei difficili momenti passati in maglia Gunners sotto la guida di Emery: “Sono una persona come tutti, anch’io provo emozioni e ci sono cose che mi feriscono. Il gesto denigratorio contro i tifosi, oggi non lo rifarei. Non mi allenai per due giorni, avevo il cuore lontano da questo club. Perché sono ancora qui? E’ merito di Arteta, voleva che spiegassi come mi sentissi. Sono stato in grado di descrivergli le mie motivazioni e far uscire quello che avevo in mente. Per me è stato davvero molto importante, mai nessuno me lo aveva chiesto.”

Foto: twitter Arsenal