Xeka: “Il lavoro paga sempre. Abbiamo dimostrato ancora una volta di avere un’identità”

Xeka, centrocampista del Lille, ha parlato così dopo che il suo gol ha regalato al club rossonero la Supercoppa di Francia ai danni del PSG: “Abbiamo lavorato di squadra per tutta la partita come siamo soliti fare. Abbiamo meritato il titolo, per me vincere il premio di miglior giocatore della gara è solo un bonus perché è un titolo conquistato da tutto il gruppo. Il lavoro paga sempre, abbiamo dimostrato ancora una volta di avere una nostra identità: vogliamo continuare a vincere”.