In occasione della vittoria per 2-0 contro la Real Sociedad, il tecnico del Barcellona Xavi Hernández ha elogiato il classe 2007 Lamine Yamal: “È normale che a 16 anni non faccia tutto alla perfezione. Dovrebbe giocare nelle giovanili, ma con il talento che ha è un prescelto. L’evoluzione che ha avuto in un anno è incredibile, adesso è più veloce e più forte. Sono molto soddisfatto di lui”.

Foto: Instagram Barcellona