Xavi: “Voglio vincere Champions League e Coppa del Mondo”

L’ex allenatore e giocatore del Barcellona Xavi é tornato a parlare come riportato da s France Football. Lo spagnolo ha toccato vari temi:

Su cosa ti piace vedere e cosa vuoi vincere:

“Mi piace guardare le squadre che giocano a palla. Allenatori come Guardiola, Arne Slot al Liverpool, Kompany al Bayern , ma anche guardare i campionati in Qatar, Arabia Saudita, Portogallo… Voglio che i miei giocatori si divertano, sviluppino uno stile di calcio che sia attraente per i tifosi e vincano titoli. Voglio vincere la Champions League, il campionato europeo, la Coppa del mondo… “

Sul futuro: “Non ho niente di scritto, sono aperto alle offerte. Perché non alleni un’altra squadra della Liga? Cerco un progetto entusiasmante, ho l’ambizione di vincere trofei.”

Sulla filosofia: “Cruyff ha avuto un impatto enorme su di me. Per me il calcio è prima di tutto un gioco. Certo, l’obiettivo è vincere, ma è naturale se giochi bene e ti diverti in campo. La mia filosofia si basa su quattro ‘P’ : Pressione, per recuperare rapidamente la palla; Possesso, perché se non ho palla il 90% delle volte, soffro; Posizione, ognuno occupa un’area e sa dove si trova il suo compagno di squadra; e Percezione, capire il gioco e anticipare per prendere le decisioni migliori. Aggiungerei anche una quinta ‘P’: Passione, perché se il giocatore si sente realizzato, vivrà il successo in modo più naturale.”

Allenare il Barcellona: “Il mio primo anno e mezzo al Barcellona è stato molto, molto buono . Siamo arrivati ​​secondi prima di vincere LaLiga nel 2023, così come la Supercoppa spagnola. Poi, i risultati sono stati meno buoni. Le partenze di Jordi Cruyff e Mateu Alemany sono stati duri colpi. Il mio profondo attaccamento al Barcellona a volte non mi ha giovato; forse a volte sono stato troppo sentimentale”.

Su Guardiola: “Non vincevamo da due anni e a Cruyff fu chiesto chi secondo lui avrebbe dovuto guidare il Barça e lui rispose senza esitazione: ‘Guardiola’. Avevo giocato con lui e sapevo che era un perfezionista e ossessionato dalla nostra filosofia di gioco. Ero convinto che ci sarebbe riuscito.”

Foto: Barcellona instagram