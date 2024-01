Xavi: “Troppa negatività intorno al Barcellona. Siamo campioni in carica, meritiamo rispetto”

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato dopo la vittoria di ieri sera, prendendosela con l’ambiente troppo negativo.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo non siamo riusciti a fare la differenza con la ricerca della profondità. Siamo stati troppo lenti, avevamo poche soluzioni. Nella ripresa, invece, abbiamo giocato con i tempi giusti. Questa settimana ci siamo allenato molto con esercizi specifici sull’attacco della profondità, per prendere l’avversario alle spalle. Non ci aspettavamo di avere così tanto dominio territoriale, nella seconda frazione hanno creato pochissimo e abbiamo vinto meritatamente”.

Poi, in conferenza, ha chiesto rispetto per la sua squadra: “Cosa sarebbe successo se avessimo perso? Non lo so, si fanno sempre delle ipotesi negative e questo non succede con gli altri allenatori. Questi discorsi si fanno una volta finita la partita e abbiamo vinto. Mi sembra assurdo, siamo in lotta per il campionato, siamo i campioni in carica, bisogna avere rispetto”.

Foto: sito Barcellona