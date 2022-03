Xavi: “Torneo difficile, felici di essere ai quarti. Pedri? Gol spettacolare”

Il Barcellona ha superato in rimonta il Galatasaray nella sfida valida per gli ottavi di Europa League, in una partita caratterizzata dalla tensione per alcuni oggetti lanciati verso il campo dalla tribuna. Parlando in conferenza stampa dopo il fischio finale, il tecnico Xavi ha detto la sua sulla gara: “Loro hanno giocato restando molto bassi, noi abbiamo insistito con la dovuta pazienza. Il risultato può starci anche stretto perché abbiamo avuto anche diverse occasioni per chiuderla. Siamo ai quarti di finale, questo torneo è molto difficile perché ci sono squadre forti con allenatori bravi “.

Sul gol di Pedri: “Lui è capace di questo e di molto altro, ha segnato un gol spettacolare e sublime. Lui è stato anche critico nel segnalare che abbiamo perso troppi palloni, dobbiamo essere più responsabili con la palla”.

Foto: Twitter Barcellona