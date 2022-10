Xavi torna sulle polemiche con l’Inter: “Siamo indignati. È stata un’ingiustizia, ma non faremo ricorso alla UEFA”

Nel corso dell’odierna conferenza stampa alla vigilia del match contro il Celta Vigo, il tecnico del Barcellona, Xavi, è tornato a parlare delle polemiche arbitrali dopo il ko a San Siro contro l’Inter: “Ci siamo indignati, è stata un’ingiustizia, ma è tutto passato. Sono fiducioso perché in Champions continuiamo ad avere il nostro destino in mano, ma ora pensiamo alla Liga. Abbiamo deciso di non presentare reclamo ufficiale alla UEFA, una scelta presa anche da me che sono all’interno del club. Pensiamo a guardare avanti”.

Foto: Twitter Barcellona