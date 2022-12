Xavi sul mercato: “Non so se riusciremo a tesserare nuovi calciatori a causa del Fair Play Finanziario”

Durante l’intervista concessa a Barça TV, Xavi ha parlato delle sue aspettative per la prossima finestra di mercato: “Ho detto a Mateu Alemany di non lavorare troppo. Sono molto contento della squadra, abbiamo formato una famiglia. A causa del fair-play finanziario non so nemmeno se riusciremmo a tesserare nuovi calciatori, ma sono comunque molto contento di quello che ho”.

Foto: Instagram Xavi