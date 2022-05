Xavi su Lewandowski: “L’età non conta, l’importante che aiuti la squadra”

In occasione della vigilia della sfida contro il Getafe, Xavi in conferenza stampa ha parlato di Lewandowski obiettivo numero uno per il Barcellona soffermandosi sull’età : “Ho ingaggiato Dani Alves a 38 anni. L’età non è importante, contano le prestazioni. I giocatori si prendono cura di se stessi e ogni anno che passa sono più professionali. Tutti i giocatori del mondo. Ibrahimovic, Modric, Dani Alves, forniscono tutti prestazioni di livello nei club più importanti al mondo. Anche Ronaldo e Messi. L’età non è la priorità. Se un giocatore ci migliora, questo è l’importante. Se lo prendiamo, lo facciamo per migliorare”

Foto: Twitter Barcellona