Xavi: “Su di me troppe aspettative per la mia carriera da giocatore”

Xavi Hernández, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in casa del Siviglia nell’ultimo turno de LaLiga, ha così parlato dopo l’ultima partita sulla panchina blaugrana: “Ho la sensazione di essere stato guardato sempre con la lente d’ingrandimento, si sono create delle aspettative intorno a me per quello che ero come giocatore che hanno remato contro di me”.

Foto: Instagram Barcellona