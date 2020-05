Xavi: “Spero che Neymar possa tornare al Barça, è ancora fra i migliori 3 al mondo”

In attesa di diventare un giorno allenatore del Barcellona, l’ex-centrocampista Xavi Hernandez ha voluto consigliare i blaugrana sul mercato: “Mané e Aubameyang sono due calciatori letali negli spazi – ha detto a Metro – ma il Barcellona ha bisogno di gente che si muova bene in spazi stretti. Penso soprattutto a Neymar, che oggi resta uno dei migliori tre al mondo secondo me. Spero davvero che possa tornare al Barça, sarebbe un colpo straordinario.”