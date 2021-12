Xavi: “Sono ottimista per il rinnovo di Dembelé. Il Barcellona è il club più difficile al mondo”

Xavi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Betis: “Il Barcellona è il club più difficile al mondo, i tifosi sono molto esigenti e non basta vincere, bisogna anche giocare bene. Diamo molta importanza alla vittoria sul Villarreal ma siamo coscienti che non abbiamo fatto bene in alcune fasi della partita. Col Villarreal siamo stati coraggiosi, abbiamo creato occasioni. Dobbiamo migliorare in difesa, tenere la linea più alta. Andiamo migliorando, siamo intensi, concentrati, vinciamo tanti duelli. L’obiettivo del Barcellona è vincere. Siamo una squadra fatta per competere e a fine stagione vedremo i risultati. Ma l’obiettivo è sempre vincere“. Su Dembelé: “Se un giocatore è sotto contratto, gioca. É anche una questione di immagine. Dobbiamo essere ottimisti e pensare che rinnoverà, preferisco pensare a questo. Lui sta bene, è al 100%, è felice“.

FOTO: Twitter Barcellona