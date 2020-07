Xavi: “Sono guarito dal Coronavirus e sono tornato a casa, grazie a tutti”

Incubo Coronavirus finito per Xavi. L’ex centrocampista del Barcellona ha detto di essere guarito con un messaggio postato sul proprio account Instagram: “Grazie a tutti per i messaggi e le manifestazioni d’affetto che ho ricevuto in questi giorni. Voglio condividere con voi la notizia che mi sono ristabilito e sono tornato a casa, insieme alla mia famiglia e la squadra”.

FOTO: Twitter Al-Sadd