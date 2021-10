Xavi: “Sono concentrato sull’Al-Sadd. Non posso dire altro al momento”

Xavi è il prescelto del Barça per sostituire l’esonerato Ronald Koeman, attualmente sta cercando di liberarsi dal contratto con l’Al Sadd e ha parlato così in conferenza stampa prima del match contro l’Al-Ahli: “In questo momento sono concentrato sul mio lavoro qui all’Al-Sadd . Non posso dire altro. Le prossime partite sono difficili. Speriamo di rimanere imbattuti in testa alla classifica. Tutte le partite sono difficili perché gli avversari danno il massimo contro di noi”.