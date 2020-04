Xavi: “Sogno di allenare il Barcellona. CR7? Alla Liga manca uno come lui”

Xavi, ex centrocampista del Barcellona e attuale tecnico dell’Al-Sadd. si racconta ai microfoni dello youtuber DjMaRiiO e al canale Post United. Queste le sue parole: “Lautaro Martinez? Mi piace, c’è qualcuno a cui non piace? Gioca bene, dà profondità, attacca bene lo spazio. Il Barcellona fa bene a essere interessato. CR7? Alla Liga manca ovviamente un giocatore del genere, uno che segna 40 o 50 gol all’anno… Ma il Real Madrid è forte anche oggi, ha giocatori di alto livello. Tornare al Barcellona da allenatore? Non so perché la gente mi veda così, ma sono orgoglioso e mi piace l’idea. Sarebbe un sogno, parliamo della mia casa e della mia vita. Spero un giorno di poterlo realizzare, sto imparando molto come allenatore in Qatar”, ha chiuso Xavi.

Foto: Twitter FIFA World Cup