Xavi smentisce il ritiro di Aguero: “Quello che è emerso non è vero. Siamo sempre in contatto, è tranquillo”

Nella giornata di ieri era arrivata dalla Spagna un’ulteriore notizia su un possibile ritiro di Sergio Aguero dal calcio giocato. Dopo la vittoria contro l’Espanyol, Xavi ha smentito su un possibile addio del Kun. Ecco le parole dell’allenatore del Barcellona rilasciate in conferenza stampa: “Ho parlato con lui l’altro giorno e siamo sempre in contatto. Quello che è emerso non è vero. Lui è tranquillo: cercheremo di fare in modo che possa continuare a giocare a calcio”.

Oltre le smentite di Xavi, sono arrivate anche quelle di Raya Ruste, vicepresidente blaugrana: “Smentisco le voci sul suo ritiro. Ha tre mesi per capire gli sviluppi dell’aritmia e capire cosa fare”, ha dichiarato ai microfoni di Barça TV.

Foto: Twitter Barcellona