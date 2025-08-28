Xavi Simons vola a Londra: trattativa in corso con il Tottenham

28/08/2025 | 12:10:01

Oggetto del desiderio dei top club inglesi, per Xavi Simons la Premier League sarà, senza troppi dubbi, la prossima destinazione. Il calciatore di proprietà del Lipsia, accostato per molto tempo al Chelsea, ha raggiunto effettivamente Londra, ma per discutere questioni economiche per un sempre più probabile trasferimento al Tottenham. La Bild riferisce che il talento olandese ha disertato gli allenamenti con il club tedesco per raggiungere la capitale inglese e definire l’accordo che lo legherebbe alla squadra di Thomas Frank. Il Lipsia chiede 70 milioni, bonus inclusi, per la cessione del suo gioiello. Per i Roten Bullen sarebbe la seconda grande perdita estiva dopo la cessione di Benjamin Sesko. Lato Spurs, l’arrivo di Xavi Simons rappresenterebbe un’opzione di lusso per sopperire alla lunga assenza di James Maddison, infortunatosi di recente.

Foto: Instagram Xavi Simons