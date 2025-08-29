Xavi Simons si presenta al Tottenham: “Questo è il posto giusto per me. Ci divertiremo”

29/08/2025 | 20:50:32

Xavi Simons è un nuovo giocatore del Tottenham.

L’attaccante olandese ba parlato ai canali ufficiali del club londinese, presentandosi ai tifosi: “È il posto giusto. Sono davvero felice e non vedo l’ora di iniziare. Lo sogno da molto tempo. Questo è un grande Club e quando ho conosciuto l’allenatore ho capito subito che questo era il posto giusto per me. Porterò il mio bagaglio alla squadra con anche duro lavoro e disciplina. Voglio fare tutto il possibile per vincere, per la squadra e anche per i tifosi. Ci divertiremo”.

Foto: x Tottenham