Xavi Simons rivela: “Ho lasciato il Barcellona perché non credevano in me”

27/07/2026 | 15:24:30

Intervistato dal podcast “The Sports Agents“, Xavi Simons, trequartista del Tottenham, alle prese con un infortunio al crociato, ha raccontato i tanto discussi motivi del suo addio al Barcellona dopo aver trascorso tutte le giovanili ne La Masia.

Sui motivi dell’addio: “Era chiaro da parte loro che non credevano in me. All’epoca ho scelto di non parlare perché ero concentrato solo sul campo, ma mi hanno detto ‘abbiamo altri giocatori in cui crediamo e vogliamo offrirti un contratto, ma tu non sei uno dei giocatori che è davvero coinvolto nel progetto’. Per me, la decisione è stata chiara e la gente non sa cosa sia successo, ha un’opinione su ciò che ha sentito, ma questa è la vera storia”.

Sulla scelta del PSG: “Sono stato lì per tutta la vita. Ho vissuto situazioni diverse, ho vissuto tutto lì, tutta la mia infanzia è stata lì, quindi adoro il club. Tutto quello che è venuto fuori ha ferito me e la mia famiglia. Il caso era semplice: preferivano semplicemente altri ragazzi in quel periodo e per me andava bene. Avevo il PSG con un progetto davvero grande a 16 anni, allenandomi con i migliori giocatori del mondo, quindi la decisione è stata facile. Quando i miei amici mi chiedono, dico loro che questa è la decisione migliore che abbia preso finora. La gente potrebbe dire che non stavo giocando ma, ovviamente, avevo Neymar, Messi e Mbappé al mio fianco. Quindi è davvero difficile perché vogliono giocare ogni partita, ma è stata la migliore esperienza che potessi avere, perché ho imparato da loro”.

Foto: Instagram Xavi Simons