Il classe 2003 Xavi Simons è considerato uno dei maggior talenti emergenti del panorama europeo. Il centrocampista di proprietà del PSG, sarà presto un giocatore del PSV. La notizia arriva direttamente dalla Francia, dove viene annunciato il rinnovo del contratto con i parigini, prima dello sbarco in Olanda, sua terra natale per accasarsi al PSV, per trovare più spazio e continuità.

Foto: Instagram Simons