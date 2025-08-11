Chelsea, la chiave Nkunku per arrivare a Xavi Simons
11/08/2025 | 10:45:03
Xavi Simons è sempre più orientato verso Londra, prossima fermata Chelsea. Per poter concretizzare l’operazione, la lunghissima rosa, campione del mondo per club, potrebbe decidere di sfoltire l’organico per favorire l’ingresso del talentuoso calciatore olandese. Il ritorno al Lipsia di Christopher Nkunku potrebbe essere la chiave, secondo The Guardian. Seppur con caratteristiche differenti, Nkunku andrebbe a rimpiazzare il neo acquisto di casa United, Benjamin Sesko. Nonostante Xavi Simons abbia già trovato l’accordo con il club inglese, per far sì che questo affare si concluda, sembra quasi necessario un valzer di attaccanti.
Foto: sito ufficiale Lipsia