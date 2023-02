Xavi Simons: “Il PSG ha un’opzione di acquisto, ma decido io il futuro”

Il centrocampista offensivo Xavi Simons, classe 2003 in forza al PSV, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Marca. Il diciannovenne è tra i giovani più interessanti del panorama calcistico europeo, già ex Barcellona e PSG: “Col Barça è finita per motivi che svelerò a tempo debito. Sono molto grato al Barcellona e avrò sempre molto affetto per il club e le persone. La mia famiglia vive ancora lì. È una città molto importante per me”.

PSG: “È arrivato con un progetto molto bello. Si fidavano molto di me e lo hanno dimostrato. Ecco perché ho deciso di andare. Non è stato facile: sono andato via a 16 anni, in un Paese con un’altra lingua. Però mi sono adattato molto bene. Nel secondo anno sono entrato in prima squadra, a 17 anni. Posso anche dire che lì ho imparato molto. Neymar mi ha aiutato, mi conosce da quando ero piccolo: abbiamo avuto un ottimo rapporto, praticamente si è preso cura di me come un figlio. Gli sarò eternamente grato”.

PSV e Real Madrid: “Ci sono stati dei contatti, ma nulla di concreto. Alla fine ho deciso di venire qui, al PSV, soprattutto per la questione Nazionale, per poter mostrare ogni settimana quello che posso fare. Esordire in Nazionale, andare al Mondiale e poter giocare sempre erano i miei obiettivi”.

Futuro: “Ho firmato per cinque anni e sono molto contento. Non so cosa potrà succedere in futuro. Il PSG ha un’opzione di riacquisto, ma chi decide sono io. Alla fine, ho l’ultima parola”.

Foto: Instagram ufficiale PSV