Xavi Simons: “Il Lipsia sa come far crescere i giovani”

Xavi Simons è un nuovo calciatore del Lipsia, l’ufficialità è arrivata questo pomeriggio. Il talento olandese ha rilasciato le sue prime dichiarazioni al canale ufficiale del club: “La Bundesliga è uno dei migliori campionati del Mondo e il Lipsia una delle migliori squadre del campionato, venire qui è il passo giusto per me perché questa società sa come far crescere i giovani e avere successo con loro”.

Foto: Sito ufficiale Lipsia