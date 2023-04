Xavi Simons allontana il PSG: “Voglio restare al PSV, ambiente e società stabile”

Il centrocampista offensivo Xavi Simons, classe 2003 in forza al PSV, è tra i giovani più interessanti del panorama calcistico europeo, già ex Barcellona e PSG. Il diciannovenne è finito nel mirino dei parigini, che vogliono riportare a casa il giovane calciatore dopo averlo avuto nelle selezioni giovanili e fatto debuttare in prima squadra. Il club francese, come dichiarato dallo stesso calciatore, può usufruire di un’opzione di riacquisto per riprenderlo. Il calciatore, però, ha le idee chiare e non ha nessuna intenzione di tornare in Francia. Alcune parole di Xavi Simons: “Capisco che la gente chieda della clausola e di come il PSG possa ricomprarmi, ma io ho firmato con il PSV per cinque anni, fino al 2027 e qui ho trovato un ambiente stabile e una società che ha fiducia in me. Voglio vincere dei titoli con questa maglia”.

Foto: Instagram PSV