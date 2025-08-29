Xavi Simons al Tottenham, trattativa ai dettagli

29/08/2025 | 10:41:46

Xavi Simons è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Tottenham. Gli Spurs avrebbero bruciato la concorrenza di diverse rivali, tra cui il Chelsea che era stato a lungo in vantaggio sull’olandese. Trattativa ormai in dirittura d’arrivo, il 22enne centrocampista offensivo olandese ha già raggiunto l’intesa anche sulle condizioni personali con il club londinese, pronto a chiudere un affare da circa 60 milioni di sterline con il Lipsia. Cresciuto nel Barcellona e passato anche dai campioni d’Europa in carica del PSG, Xavi Simons nell’ultima stagione con il Lipsia ha messo a segno 11 gol in 33 partite tra campionato e coppe.

Foto: Instagram Xavi Simons