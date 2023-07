Xavi Simons al Lipsia, affare in dirittura d’arrivo

Xavi Simons sarà un nuovo calciatore del RB Lipsia. Reduce da una grande stagione al PSV Eindhoven, Simons è tornato al Paris Saint–Germain dietro pagamento di una clausola da 6 milioni inserita nel contratto. Ma non resterà all’ombra della Torre Eiffel. Infatti, come raccontato ieri dalla Germania, l’attaccante volerà in Germania dove vestirà la maglia del club Red Bull. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito secco. L’annuncio potrebbe già arrivare nella giornata di oggi.

Foto: PSV Instagram