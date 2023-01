Xavi: “Siamo felici, i tifosi mi chiedono di vincere il campionato. Ma se non battiamo il Girona sarà un’ecatombe”

Il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez, ha presentato il match di domani che i blaugrana giocheranno contro il Girona.

Queste le parole dell’allenatore dei catalani: “I tifosi sono contenti, mi fermano per strada per ringraziarmi e mi chiedono di vincere la Liga. L’ambiente è tranquillo e sereno, ma se non vinciamo domani sarà un’ecatombe tremenda. Questo è il Barça. Il Girona non avrà nulla da perdere, noi avremo invece tutta la pressione del mondo perché vogliamo vincere il campionato. Non abbassiamo la guardia”.

Foto: twitter Barcellona