Xavi: “Se non batti l’Inter in casa non meriti di andare avanti in Champions. E’ un colpo duro, ora pensiamo al Clasico”

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Inter al Camp Nou.

Queste le sue parole: “Ci sono due letture. Il primo tempo è stato eccellente, abbiamo attaccato bene e hanno sofferto molto, abbiamo lavorato molto bene a centrocampo con Pedri e Gavi. Nel secondo tempo ci sono stati troppi errori, a partire da quello sul primo gol che ci ha fatto andare giù mentalmente. Sbagliamo anche sul secondo e non può succedere in questo tipo di gare: sono errori che si pagano. Abbiamo cercato di tirare fuori il carattere e l’amor proprio: credo che questo calendario sia stato crudele con noi, sia a Monaco che a Milano. Oggi pesano di più i nostri errori, se non batti l’Inter in casa non meriti di andare avanti. Ora non dipende più da noi, non ci meritiamo di continuare in Champions. Abbiamo poche speranze, gli errori nella Champions si pagano cari: a Monaco abbiamo giocato bene tutta la gara, a Milano bene il secondo tempo. Oggi primo tempo eccellente e due errori fatali”.

Come si risolleva la stagione?

“È un colpo duro, durissimo. La parola sarebbe crudele. Pensiamo al Real Madrid, al Clasico di domani, non sarà facile da vincere, ma dobbiamo pensare al campionato dove vogliamo continuare a essere primi in classifica. La stagione è lunga, non abbiamo dato il meglio per errori nostri e questo è crudele. Dobbiamo continuare”:

Qual è il suo stato di anima?

“Disilluso, triste, contrariato e oggi anche con un po’ di rabbia. L’anno scorso è stato un supplizio, quest’anno è stata colpa nostra. Abbiamo fatto errori a Monaco, a Milano, stasera. Non meritiamo di andare avanti: abbiamo una piccola speranza, ma non dipende più da noi. Bisogna essere autocritici, ma credo che se andremo in Europa League sarà per colpa nostra, quest’anno. E fa quasi più male”.

È soddisfatto di quello che ha fatto la squadra in campo?

“Io sono responsabile, l’ho detto. Il primo tempo è stato brillante, come contro il Celta nell’ultima di campionato. È stata una frazione in cui abbiamo fatto molto bene e avremmo dovuto continuare, ci sono dei momenti in cui sono molto soddisfatto, ma il risultato non mi soddisfa. Ci sono stati momenti molto buoni, poi ci son stati errori che, ripeto, derivano da mie responsabilità”.

Al di là degli errori del Barcellona, che giudizio ha dell’Inter?

“Molto forte, fisicamente e difensivamente. È allenata molto bene, si muove bene in attacco con giocatori che tengono bene il pallone. È una squadra forte, soprattutto a livello fisico e che noi soffriamo, specie difensivamente”.

Foto: twitter Barcellona