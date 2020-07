Xavi: “Sarebbe un sogno allenare il Barcellona. Serve rispetto per Setién”

Xavi Hernandez, allenatore ed ex calciatore del Barcellona è intervenuto ai microfoni di Marca e ha parlato della possibilità nel futuro di poter allenare i blaugrana:“Non posso nascondere l’ambizione di allenare un giorno il Barcellona: è quella la mia casa e la mia meta principale, sarebbe un sogno. Adesso però resto concentrato sull’Al Sadd, carico in vista della nuova stagione”.

Xavi ha parlato del momento in casa Barcellona: “Serve rispetto nei confronti di mister Quique Setién, al quale auguro solo il meglio così come alla squadra. Quando toccherà a me guidare il Barça, poi si vedrà…”.

Una battuta in conclusione su Leo Messi:“Leo giocherà finché lo vorrà, ne sono certo. A livello fisico è ancora rapido e forte, è una bestia competitiva. Non ho dubbi sulla sua presenza al Mondiale in Qatar del 2022”.

Foto: Xavi twitter al sadd