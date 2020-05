Xavi rivela: “A gennai ho ricevuto una proposta dal Barcellona, ma non era il momento giusto”

Xavi, ex stella del Barcellona e ora alla guida dell’Al-Sadd in Qatar, ha rivelato un interessante retroscena di mercato in diretta social con Samuel Eto’o: “A gennaio non era il momento giusto – ha raccontato – Ho avuto un colloquio con Abidal e Grau che mi hanno fatto una proposta importante, ma non era il momento. Ho bisogno di un po’ più di esperienza. Allenare il Barça è il mio sogno e un giorno mi piacerebbe realizzarlo”.