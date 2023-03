Xavi: “Risultato positivo, ma non abbiamo giocato bene. Il Real è forte. Al Camp Nou vogliamo prenderci la finale”

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato dopo la vittoria contro il Real Madrid al Bernabeu, nell’andata della semifinale della Coppa del Re.

Queste le sue parole: “Il risultato è molto positivo, resta la seconda partita ma siamo soddisfatti del lavoro fatto, abbiamo limitato il Real Madrid che di solito ha molte occasioni e oggi non ne ha avuta una chiara fino all’89’. Abbiamo vinto tanti duelli giocando con generosità contro un avversario di alto livello. Non ci ha concesso molte occasioni e non siamo riusciti ad avere il predominio. Siamo soddisfatti del risultato ma non del gioco espresso. Per il ritorno cambia poco, certo è un vantaggio giocare davanti ai nostri tifosi, ma questo Real Madrid è molto forte. Se avessimo subito una sconfitta stasera avrei detto la stessa cosa. Ma al Camp Nou vogliamo prenderci la finale”.

Foto: twitter Barcellona