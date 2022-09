Xavi: “Quando in Champions perdoni squadre come il Bayern, la paghi”

Ieri sera è andato in scena il big match di Champions League che ha visto sfidarsi Bayern e Barcellona. Per quanto sia stata una partita giocata alla pari nei novanta minuti alla fine, a portarsi a casa i 3 punti, è la squadra tedesca.

L’allenatore del blaugrana, Xavi, intervistato nel post partita, era piuttosto rammaricato per il risultato finale. Queste le parole del tecnico: “Quando perdoni in Champions, contro questo livello di squadra, finisci per pagarla. Siamo stati migliori. Con sei o sette molto chiari occasioni e, d’altra parte, il Bayern non perdona. Il risultato non è il riflesso della partita: domini, crei più occasioni e finisci per pagarle”.

Foto: Twitter LaLiga