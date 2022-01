Xavi prepara il Barça alla trasferta basca di Alaves

Il Barcellona si prepara alla trasferta in terra basca contro il Deportivo Alaves. Da sciogliere alcuni nodi riguardo la formazione. Infermeria piena con Eric Garcia, Umtiti e Sergi Roberto fermi ai box mentre Gavi non giocherà per squalifica. Toccherà, dunque, ancora a Luuk de Jong – ispirato dal gol delle ultime tre partite – fare gli straordinari.

Xavi potrebbe dunque optare per un 3-4-3, dando riposo ai due terzini. Araujo, Piqué e Lenglet sarebbero i tre difensori centrali scelti, con Dest in corsia di destra e centrocampo formato da Busquets, Nico e Pedri. Davanti il tridente Ferran Torres, Abde e Luuk de Jong.

FOTO: Twitter FC Barcelona