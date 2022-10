Xavi: “Peccato per la Champions, ma abbiamo dato tutto. Abbiamo ancora quattro trofei da poter vincere”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Xavi, è tornato a parlare dell’eliminazione in Champions League dei blaugrana: “Abbiamo ancora il campionato, la Coppa del Re, la Supercoppa spagnola e l’Europa League, sono quattro competizioni che dobbiamo provare a vincere. L’obiettivo della stagione è arrivare ai titoli, non cambia. Peccato per la Champions, ma ci abbiamo provato, abbiamo dato tutto. Possiamo ancora fare una buona stagione, serve mostrare l’orgoglio e il carattere di questa squadra, voltiamo pagina: domani sarà un’ottima occasione per reagire”.

Foto: Instagram Xavi