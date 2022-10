Xavi: “Ora è il momento di dimostrare che abbiamo una grande rosa”

Cinque vittorie consecutive e primo posto (occupato dal Real Madrid) distante solo due lunghezze. Nonostante ciò, però, il Barcellona deve fare i conti con un’infermeria piena che preoccupa il tecnico Xavi, proprio alla vigilia del match in casa del Mallorca (ore 21:00). L’ex centrocampista blaugrana è intervenuto alla consueta conferenza stampa pre-gara: “Mi frustra, sì, ma bisogna guardare avanti. Ogni giocatore è un mondo a parte, ci sono più fattori che hanno provocato tutto questo, non conosciamo quello principale. Viaggi, metodologia di allenamento, tante partite e via dicendo. Non si tratta di cercare un colpevole. Ora è il momento di dimostrare che abbiamo una grande rosa”. Diverse, invece, sono le opzioni circa la corsia di destra: “Vediamo come sta Sergi Roberto – ha continuato il tecnico – Marc Casadó è un’opzione, oppure terzini sinistri a piede invertito”. Ed ancora: “Dembelé sta bene e può giocare senza problemi, mentre per Koundé si tratta solo che torni bene. Sono una disgrazia questi infortuni, ma non possiamo incolparci. Bellerin si è fatto male con noi, devono riprendersi bene tutti. Araujo si è dovuto operare, sarà uno stop più lungo. In questi giorni che ci siamo allenati invece ho visto benissimo Ansu Fati. Un altro giocatore sarebbe crollato dopo non essere andato in Nazionale, ma ha preferito ribellarsi”.

Foto: twitter Barcellona