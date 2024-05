Xavi: “Nulla contro Laporta. Ma le mie impressioni meglio tenermele dentro. Voglio lasciare il Barcellona in pace”

Ultima conferenza stampa per Xavi in casa Barcellona. Il tecnico catalano, dopo l’addio annunciato a gennaio, il ripensamento ad aprile e poi l’esonero arrivato in settimana, ha parlato alla vigilia dell’ultima gara di Liga, sua ultima esperienza sulla panchina del Barcellona.

Queste le sue parole: “Abbiamo vissuto un’altalena di emozioni, ma mi è piaciuto. Non ho nulla contro Laporta. Sono decisioni che dipendono dalla società, le capisco. Problemi per la risoluzione? No, nessun problema. Le leggende vengono maltrattate? È una domanda da fare al presidente e al direttore sportivo”.

Differenze di vedute con Laporta: “Sono grato al presidente e a tutti. Non ho avuto problemi con la dirigenza. Mi sono adattato a tutte le circostanze molto avverse che abbiamo affrontato e non ho avuto problemi. Non mi resta che accettare la decisione di Laporta. Ho spiegato loro come vedevo la realtà: cerco sempre di essere molto onesto con tutti, specialmente con la dirigenza. È andata bene, la loro reazione è stata spettacolare e mi hanno sempre sostenuto pubblicamente”.

Futuro: “Ora vorrei riposare, è necessario, poi vedremo cosa arriverà”.

Non aver vinto titoli ha inciso? “Non abbiamo giocato nel miglior modo possibile. Non è stato possibile vincere titoli; ho provato a pianificare la prossima stagione ma non ha funzionato”.

L’opinione su Laporta: “Lui conosce la mia opinione su tutto quello che è successo. Non è bene per me esprimere la mia opinione in pubblico. Non mi aiuterebbe e voglio andarmene in pace. Voglio esprimere gratitudine al presidente e consiglio direttivo”.

Foto: twitter Barcellona