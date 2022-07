Xavi: “Non sono io a convincere i calciatori a venire al Barça. La grandezza del club fa tutto”

Xaxi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato a Marca in merito al calciomercato del club blaugrana, affermando come non sia merito suo che i calciatori accettino il progetto Barça rispetto agli anni scorsi.

Queste le sue parole: “Se io ho fatto la differenza nelle trattative in entrata? Non direi che io abbia fatto la differenza, ma è stato fatto un bel lavoro da parte dei dirigenti. Cosa dico ai giocatori pere convincerli a venire qui? Semplicemente non faccio paragoni tra i progetti delle squadre. Spiego le cose in modo chiaro: stile di gioco, posizione, il modello del club e anche la città. Io sono il primo che deve dare il 100%, cercare di far divertire i giocatori. Poi, la grandezza del Barcellona, ovviamente, è un aiuto”. E ancora: “La grandezza del club si vede e c’è grande entusiasmo nei tifosi. Che uno come Lewandowski abbia scelto noi è una cosa importantissima”.

Foto: twitter Barcellona