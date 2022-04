Xavi: “Non possiamo accontentarci dell’1-0, al Barcellona abbiamo l’obbligo di vincere giocando bene”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di Europa League contro l’Eintracht Francoforte, il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez ha affermato: “Siamo il Barça, abbiamo l’obbligo di vincere e giocare bene. Non vale la pena passare al novantesimo per 1-0. Per tutta la settimana c’è stato un dibattito, dobbiamo essere eccellenti in tutto ciò che facciamo. Ecco perché il Barça è il club più difficile del mondo. Abbiamo l’obbligo di vincere giocando bene, lo dice la storia”.

Xavi prosegue: “Non so se a Madrid sia diverso, sono una rivale spettacolare, ma il Barcellona è un’altra storia. La nostra storia da 40 anni, quando è arrivato Cruyff, ha fissato un limite: vincere giocando bene”.

Foto: Twitter Barcellona