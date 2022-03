Xavi: “Non mi aspettavo questa superiorità, potevamo fare anche più gol”

Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona, ha commentato il successo dei catalani contro il Real Madrid al Bernabeu.

Queste le sue parole a El Mundo Deportivo: “È una giornata piacevole per i tifosi del Barcellona. Potevamo anche segnare più gol. Non ci aspettavamo di essere così superiori nel loro stadio. Il Real Madrid ha avuto una settimana di riposo, mentre noi siamo ritornati ​​venerdì dalla Turchia. Abbiamo giocato una partita spettacolare, sono molto soddisfatto. Siamo stati di gran lunga superiori al Real Madrid, nel gioco e nel risultato: ce ne andiamo con enorme soddisfazione e un sorriso da che va un orecchio all’altro. Dobbiamo andare avanti con tutta l’umiltà del mondo. Festeggiamo oggi, in attesa del Siviglia e dell’Europa League”.

Foto: Twitter Barcellona