Xavi: “Non ho fretta, vorrei un progetto serio. Mi piacerebbe allenare in Premier”

08/05/2025 | 16:00:53

Dopo l’addio al Barcellona nel maggio 2024, Xavi non ha ancora fatto ritorno in panchina In un’intervista esclusiva rilasciata a The Athletic, l’ex tecnico blaugrana ha così risposto alla domanda su un suo possibile ritorno in panchina: “Non ho fretta, ma vorrei un progetto serio, in cui mi dicano: ‘Hai quattro anni per lavorare e sviluppare un’idea’ – ha spiegato -. Mi piacerebbe tantissimo allenare in Premier League, lì c’è una passione autentica. In Spagna, invece, conta solo il risultato”.

Foto: Instagram Barcellona