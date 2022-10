Xavi: “Non dobbiamo adattarci all’Inter, ma dominare e avere il possesso palla”

Il Barcellona si prepara alla trasferta di Champions in casa dell’Inter, in un match che potrebbe rivelarsi decisivo sia per l’una che per l’altra formazione. A parlare nella consueta conferenza stampa è il tecnico blaugrana Xavi che analizza così il match: “Vogliamo dominare, avere il possesso palla, giocare nella metà campo avversaria: la storia recente del Barcellona è questa e io non la cambio. Posso cambiare difesa, ma non perché lo faccia il rivale o per altro, per cercare di migliorare. Ci adattiamo sulla difesa, sui corner, oggi analizziamo tantissimo le avversarie, però l’idea resta di essere protagonisti del gioco. L’Inter ha un sistema difensivo molto forte e un modulo diverso rispetto a quelli affrontati finora. Inzaghi lavora bene in attacco, ha due punte e in Spagna è difficile trovare qualcuno che giochi così. È un avversario forte, difficile da sfidare. Noi dobbiamo dimostrare di essere il Barcellona, dovremo fare il gioco di Monaco ma con un risultato diverso”.

Foto: twitter Barcellona