Xavi non ci sta: “Per noi c’era un rigore netto. Anche contro l’Inter è successo…”

Alle 18.45 è andato in scena il playoff di Europa League tra Barcellona e Manchester United. Una sfida pirotecnica terminata in parità con il risultato di 2-2. Intervenuto in conferenza stampa, però, il tecnico blaugrana, Xavi, ha avuto da ridire sull’operato dell’arbitro, tornando anche sulla partita contro l’Inter in Champions League: “Per noi c’era un rigore grosso come una cattedrale. Anche con l’Inter è successo…”

Foto: Instagram Xavi