Xavi: “Morata e Haaland? Sono solo ipotesi. Il rinnovo di Dembelè trattativa difficile”

Il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su alcuni temi di calciomercato quali il rinnovo di Dembelè: “È una trattativa, è in corso. Devono incontrarsi di nuovo. La trattativa è difficile. È in lavorazione. Sono ottimista. Gli agenti non capiscono la situazione. Ho parlato ancora con lui e vedremo. Non sono deluso. Sono lontani, ma spero che resti . È un calciatore che fa la differenza, può essere uno dei migliori nel suo ruolo”. Su Morata e Haaland: “Parliamo dei giocatori che abbiamo. Il resto sono ipotesi, sia Morata che Haaland”. FOTO: twitter Barcellona