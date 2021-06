Xavi: “Mi sento pronto per un grande club. Il Barcellona non mi ha chiamato”

In occasione della presentazione del suo campus personale, Xavi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai media spagnoli: “Adesso sono sul mercato, faccio l’allenatore da due anni e ho un ottimo rapporto con Laporta anche se non ho parlato con lui. Il Barcellona non mi ha chiamato, hanno deciso di continuare con Koeman e sono contento per loro, gli auguro di fare il meglio. Io al Barcellona? Non so quando arriverà quel momento, ma io mi sento pronto, per me sarebbe un sogno. Mi sento pronto per quando riceverò una chiamata dal Barcellona o un altro grande club. Non ho fretta”.

Foto: Twitter personale