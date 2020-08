Xavi: “Messi? Dovrebbe avere un rinnovo a vita. Sogno di allenare il Barça, ma non ora”

Xavi Hernández ora attuale allenatore dell’Al-Sadd, ha paralto a ElPais del suo futuro. Queste le parole dell’ex stella del Barcellona: “Barcellona? A gennaio ho detto al Barcellona perché non era il momento giusto, ora non mi hanno contattato. Setien? Lo rispetto molto perché pratica il Cruyffismo, ma deve essere aiutato dai risultati. Gli auguro il meglio. Certo, un giorno sogno di allenare il Barça e ho già in testa uno staff da urlo. Con Puyol, Jordi Cruyff e alcuni dei calciatori attuali. Messi? Dovrebbe avere una clausola automatica per il rinnovo Leo. Messi ha bisogno del Barça e viceversa. Hanno il dovere di farlo felice, perché più Leo è felice, più arriveranno titoli. Spero di poterlo incontrare di nuovo a livello professionale. C’è ancora tanto maschilismo nel calcio, il riflesso della società. Nel calcio ci sono troppe persone che vengono insultate per il lavoro che fanno. Non si può insultare un cameriere per il lavoro che fa. Dovremmo estirpare la violenza, così come il razzismo. Sospendere le partite, e l’arbitro dovrebbe fare la sua scelta.”

Foto: profilo twitter Al-Sadd