Xavi: “Mai dare il Real per spacciato. Gli ho visto fare grandi rimonte da calciatore, vorrei evitare di riviverle da allenatore”

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo per 3-0 sul Siviglia, il tecnico del Barcellona, Xavi, ha così parlato del Real Madrid, attualmente al secondo posto ne La Liga a -8 dai blaugrana: “Mai dare il Real Madrid come spacciato, sono capaci di fare grandi rimonte. Gliele ho viste fare da calciatore, vorrei evitare di riviverle da allenatore”.

Foto: Twitter Barcellona