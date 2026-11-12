Xavi loda Malen: “Si sta allenando benissimo. È davvero un giocatore dalle molteplici qualità, non vedo l’ora di osservarlo in campo”

12/11/2026 | 22:21:28

Il commissario tecnico dei Paesi Bassi, Xavi, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole su Donyell Malen:

“Si sta allenando benissimo, è in ottima forma. Ha dimostrato di trovarsi perfettamente a suo agio qui, vuole dimostrare tutto il suo potenziale. E in Italia sta dando il meglio di sé. Sto cercando di dargli fiducia perché può diventare importante per la squadra. Ha la capacità di farsi vedere, di creare occasioni, di essere l’uomo giusto e poi di attaccare la porta allo stesso tempo. Quindi sì, è davvero un giocatore dalle molteplici qualità che rafforzano la nostra squadra e non vedo l’ora di vederlo in campo”.

Foto: X Olanda